La préfecture et l’académie de Martinique demandent aux maires de rouvrir les écoles 

Dans un courrier daté du samedi 6 juin 2020, Stanislas Cazelles et Pascal Jan demandent la réouverture de toutes les écoles, "à minima pendant une quinzaine de jours, d’ici à la fin de l’année scolaire". Cet appel à la reprise est conditionnée au "volontariat des familles".

À ce jour, aucun cas de contamination au covid-19 n’a été recensé en lien direct ou indirect avec la fréquentation de ces établissements scolaires.

Période test

Celles-ci ne se passera bien en effet, que si nous avons collectivement testé la mise en œuvre des nouvelles organisations dès juin.

Que diront les maires et les syndicats ?

Des établissements avaient déja pris leur décision

Le préfet et le recteur de l’académie de Martinique s’appuient sur ce qu’ils appellent "une situation sanitaire tenue", en rappelant que le territoire est classé en zone verte.Dans ce contexte, Stanislas Cazelles et le recteur considèrent que rien ne s’oppose à l’accueil des élèves de maternelle et élémentaire, obligatoire des l’âge de trois ans comme l’"ont rappelé des décisions de justice récentes sur recours de parents d’élèves, réclamant l’ouverture des écoles".Cette courte période de reprise de "tous les acteurs de l’éducation (parents, enfants, enseignants, personnels administratifs et techniques)" comme le souhaitent le représentant de l’État et Pascal Jan, devrait permettre de mieux préparer la rentrée scolaire de septembre 2020, d’après les co-signataires du courrier.Stanislas Cazelles et Pascal Jan précisent enfin aux maires destinataires, que les inspecteurs de circonscription, l’inspectrice "santé et sécurité au travail" et le conseiller prévention du rectorat pourront être sollicités "en cas de difficulté".Reste à connaître la réponse des élus, qui majoritairement, ont déjà décidé de pas rouvrir les établissements.De leur côté, les syndicats devraient une fois de plus faire valoir le manque de moyens, pour garantir la sécurité sanitaire des élèves et des personnels.Ce lundi 8 juin 2020 c'était la rentrée pour des centaines d'écoliers. Après le Saint-Esprit, Saint-Pierre, Sainte-Luce et Fort-de-France, au tour des Trois-Ilets et du Morne-Rouge ainsi qu'une vingtaine d’établissements de Fort-de-France de rouvrir certaines écoles.