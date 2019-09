Près de 100 étudiants privés de logement à l’ex-IUFM

Bertrand Troadec, administrateur provisoire de l'ESPE (Ex IUFM) Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

© Ex IUFM Hébergement à l'ESPE (Ex IUFM) à Fort-de-France

Marc-Emmanuel Désert, étudiant à l'ESPE

Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation (MEEF) premier degré (PDG)

Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation (MEEF) second degré (SDG)

Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation (MEEF) encadrement éducatif (EED)

Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation (MEEF) pratiques et ingénierie de la formation(PIF)

Coup dur pour près de cent étudiants qui étaient logés l’année dernière dans les locaux de l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ex IUFM). Le centre d’hébergement pourrait fermer définitivement.La vétusté du bâtiment et une défaillance dans le dispositif de sécurité incendie sont mises en cause explique Bertrand Troadec, l’administrateur provisoire.En attendant la décision définitive, les étudiants ont dû se rabattre sur le CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires Sociales) au campus de Schœlcher. 70 places ont été réservées à cet effet, mais le budget et la situation géographique ne sont pas favorables selon Marc-Emmanuel Désert, étudiant à l’ESPE.L’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education de l’académie de Martinique, a été inaugurée le 11 juin 2014 en lieu et place de l’IUFM (Institut Universitaire de la Formation des Maîtres).L’ESPE est accréditée pour délivrer les quatre mentions de master suivantes :Depuis le 1er septembre 2019, les ESPE sont devenues les INSPE (Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education).A lire aussi…