Près de 4000 personnes fêtent les 10 ans de la "Mercury" aux Anses d'Arlet

© Martiniquela1ère La "Mercury beach" 2019 aux Anses d'Arlet.

Mercury Beach en Martinique

© Martiniquela1ère Ambiance plage (Mercury) aux Anses d'Arlet.

Au début c'était la fête des propriétaires de bateaux munis de moteurs "Mercury". De nos jours les participants viennent de la mer et de la terre. "Ils sont entre 3000 et 4000 ", estime Sara de Olivera membre de l'organisation de la Mercury Beach.Cette année pour ses 10 ans, la "Mercury Beach", s'est voulue grandiose avec en particulier les concerts des stars de la Jamaïque, Elephant Man (samedi 27 juillet 2019), ou Romain Virgo & Christopher Martin (vendredi 26) et la succession de disc-jockeys (Noise, Cans, Duchess, D.Dream, Payou, Maza ,Vybz, Skoll, Patpo).Une fête organisée en toute sécurité et dans le respect des règles de l'organisation, (aucune substance illégale ou illicite, aucune arme, pas de grandes chaînes ou des bijoux à pointes...).