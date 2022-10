Près de 1,2 milliard de pauvres dans le monde… dont plusieurs milliers en Outre-mer

Selon le nouvel indice de pauvreté multidimensionnelle du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) rendu public le 17 octobre 2022, "environ 1,2 milliard de personnes vivent dans une situation de pauvreté aigue" sur la planète. Dans les territoires Outre-mer, "la grande pauvreté est bien plus fréquente et beaucoup plus intense" par rapport à la France métropolitaine d’après une publication de l’INSEE datant de juillet 2022.

"Environ 1,2 milliard de personnes vivent dans une situation de pauvreté aigue", selon le nouvel indice de pauvreté multidimensionnelle rendu public lundi 17 octobre 2022, par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), en collaboration avec l’Université d’Oxford. Ce nouvel instrument de mesure de la pauvreté ne prend plus seulement en compte le revenu. Il observe aussi les différentes facettes de la pauvreté dans la vie quotidienne, comme l’accès à l’éducation et à la santé, le logement, l’eau potable, l’accès à l’électricité et à l’assainissement. ONU développement L’organisation internationale précise qu’avant même la pandémie et la montée actuelle de l’inflation due à la guerre en Ukraine, cet indice montrait que ces populations "vivaient déjà en situation de pauvreté multidimensionnelle extrême" dans 111 pays en développement. "La grande majorité des personnes victimes de pauvreté multidimensionnelle vivent en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Les deux tiers d’entre eux se trouvent dans des pays à revenus intermédiaires et pour 83% dans des zones rurales" ajoute le rapport. Un Sans Domicile Fixe (SDF) qui fait la charité (image d'illustration). • ©pexels.com / Timur Weber Quid de la situation ultramarine ? En France, environ 2 millions de personnes étaient en grande difficulté en 2018, selon une récente publication de l’INSEE datant de juillet 2022. "La grande pauvreté est 5 à 15 fois plus fréquente [et] aussi beaucoup plus intense" en Outre-mer que dans l'hexagone. En Martinique En 2018, les trois quarts des Martiniquais en grande pauvreté ont dû faire face à des impayés et la grande majorité renoncent aux loisirs. Les familles monoparentales et les personnes seules sont particulièrement confrontées à cette pauvreté intense. L'INSEE En Guadeloupe 79 % des Guadeloupéens en situation de grande pauvreté subissent en 2018, au moins une privation physiologique telle que le fait de ne pas pouvoir acheter de vêtements neufs. 72 % en grande pauvreté, ont dû faire face à des impayés et la grande majorité renoncent aux loisirs. L'INSEE En Guyane En Guyane, 29 % des habitants vivent en situation de grande pauvreté en 2018, cumulant au moins sept privations matérielles et une forte pauvreté monétaire (…). Les deux tiers des personnes en situation de grande pauvreté sont des étrangers. L'INSEE À La Réunion En 2018, 340 000 réunionnais sont en situation de privation matérielle et sociale, soit 40 % de la population (…). Ces personnes sont privées de certains éléments considérés comme indispensables à une vie décente. Certaines de ces privations élémentaires touchent une majorité de la population, comme l’absence d’épargne, l’incapacité à se payer des vacances et la difficulté à s’acheter de nouveaux meubles. L'INSEE Sources : les Nations Unies et L’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques).

