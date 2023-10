Près de 7000 abonnés encore privés d’eau au Lamentin et à Saint-Joseph après le passage de l’ouragan Tammy

Les dégâts causés par l’ouragan Tammy qui est passé à l’est de la Guadeloupe ce week-end se font encore ressentir en Martinique. Depuis dimanche, la distribution en eau potable est fortement perturbée au Lamentin et à Saint-Joseph en raison des intempéries engendrées par le phénomène.

Dans la nuit de samedi à dimanche, on a eu de très fortes pluies. Dans ces conditions, les rivières gonflent, se chargent en débris, en boue et matières en suspension. En Martinique, c’est surtout dans les rivières qu’on prend l’eau. Donc quand elles sont trop fortement chargées, les usines s’arrêtent et on ne peut plus traiter l’eau. Une fois que l’eau redevient à peu près calme et claire les usines redémarrent.