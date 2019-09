La présence des médiateurs rassurent aux abords des lycées de Fort-de-France

agent de médiation aux abords des lycées

Ils sont six de la brigade orange à circuler à bicyclette pour sécuriser la zone de la cité scolaire de Fort-de-France. Une zone comprise entre le lycée Schoelcher et celui de Bellevue.Ces agents doivent apaiser les conflits, éviter les rackets et les vols à l'arrachée. "Ce travail consiste au bon fonctionnement de la cité scolaire parce qu'à un moment, il y avait une recrudescence d'une violence assez forte aux abords des lycées", explique l'un des cadres de l'équipe de médiation.