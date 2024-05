Privés d'eau pendant plusieurs jours en Martinique, des abonnés annoncent une action en justice contre les opérateurs

Plusieurs collectifs constitués face aux récurrentes coupures d'alimentation estiment que le préjudice causé doit être réparé.

Aux côtés de l'ADUEM (Association de Défense des Usagers de l'Eau de la Martinique), les collectifs d'Acajou, celui de D'lo Morne Pitaul François et Pas d'lo bô kaï de Redoute et de Ravine Vilaine du Bel Horizon, et d'autres encore pourraient s'adjoindre, s'estimant "usagers victimes", ont décidé d'initier une action plainte pour non-respect des obligations mutuelles et contractuelles.

Sont principalement visés, les opérateurs Odyssi et SME (Société Martiniquaise des Eaux).

Les municipalités, les communautés d'agglomération et la CTM ne sont pas nommément visées par cette initiative judiciaire, mais ne sont pas exemptes de vives critiques pour autant.

La présidente de l'ADUEM évoque un fort sentiment d'abandon des administrés en pleine crise.

Les membres des collectifs indiquent avoir 8 avocats engagés à leurs côtés afin de défendre l'ensemble des usagers qui voudraient participer (avec des frais d'avocats à acquitter).

Sa présidente Evelyne Hierso était l'invitée de Sa zot ka di ce mercredi 29 mai 2024.

Pour tous renseignements, contacter l'ADUEM au 0596 64 77 17 ou s'y rendre au 331 Boulevard du Nord Cité de Briand à Fort de France.