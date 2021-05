Prix du gaz, étiquetage des pneus, prime d’activité pour les enseignants : ce qui change à partir du 1er mai 2021 en Martinique

Informations plus claires sur les pneus, prime d’attractivité pour certains métiers de l’éducation nationale, les stages de la formation professionnelle mieux rémunérés, baisse du prix du gaz : voici les changements à noter à partir de ce samedi 1er mai 2021.

Inès Tresident •

À l’instar des appareils électroménagers, les pneumatiques des voitures, des camionnettes, des camions et des bus devront désormais afficher des informations plus claires sur leurs performances.

Les détails suivants devront être indiqué :

- l'efficacité en consommation de carburant

- l'adhérence sur sol mouillé, neige et verglas

- le bruit provoqué par le roulement

L'automobiliste aura également accès à une fiche technique grâce à un QR code composé de données numériques et d'informations sur l’homologation du pneumatique et un pictogramme d’émissions sonores plus lisible avec un classement à partir de lettres.

La réglementation européenne obligera à l’avenir les fabricants à présenter des informations sur la durabilité ou la résistance à l'abrasion, qui libère des particules polluantes.

Les stagiaires de la formation professionnelle mieux rémunérés

La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle augmente à compter d’aujourd’hui.

Les stagiaires 16-18 ans percevront 200 euros par mois au lieu de 130.

Ceux âgés de 18 à 25 ans, gagneront 500 euros (contre 310 ou 400 euros auparavant).

Les stagiaires de plus de 25 ans recevront une rémunération de 685 euros.

Prime d’attractivité pour certains métiers de l’Éducation nationale

Point d’étape du Grenelle de l’éducation : revalorisations des personnels en 2021 • ©Education Nationale France

L'annonce a été faite l'année dernière par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education.

Les salaires du personnel de l’Education nationale seront revalorisés. Selon un décret publié au Journal officiel le 14 mars dernier, certains enseignants vont percevoir une prime d’attractivité à compter de ce 1er mai.

Comme expliqué sur le site du ministère de l’éducation, cette prime "bénéficiera à 31% des professeurs, durant les 15 premières années de carrière pour les personnels titulaires, et sera dégressive en fonction de l’ancienneté. Un professeur débutant gagnera ainsi 100 € nets de plus chaque mois. Un contractuel en début de carrière gagnera 54 € nets de plus chaque mois.”

Selon le ministère, l'objectif est de “proposer une rémunération accrue aux jeunes professeurs”, de “renforcer l’attractivité du métier d’enseignant et favoriser les nouveaux recrutements” et de "faciliter l’installation dans les nouvelles fonctions d’enseignement et le déroulement des premières années de carrière".

Cette prime sera attribuée à l’ensemble des corps enseignants et assimilés de l’enseignement public et privé sous contrat, à savoir : les professeurs des écoles, certifiés, agrégés, les psychologues de l’Éducation nationale et les conseillers principaux d'éducation en début et milieu de carrière.

Prix du Gaz

Contrairement à l'hexagone, le prix du gaz a diminué en Martinique.

Après plusieurs mois d’augmentation, le tarif réglementé du gaz de la bouteille de gaz de pétrole liquéfié de 12,5 kg passe à 25,43 €, soit une baisse de 1,91 €.