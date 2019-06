Les propriétaires des maisons de la plage de Désert à Sainte-Luce déclarent vivre dans un stress permanent

Propriétés au quartier Désert à Sainte-Luce

Les négociations se poursuivent l'État, la Mairie de Sainte-Luce et la DEAL. La loi littoral encadre l'aménagement de la côte pour la protéger des excès de la spéculation immobilière et permettre le libre accès au public sur les sentiers littoraux. Un passage de trois mètres doit exister entre les habitations et la mer.Le 5 mai dernier des collectifs de citoyens et d'associations se sont mobilisés pour l'accès au littoral et à la plage de Désert à Sainte-Luce.Après un mois de manifestations et de tensions, à Sainte-Luce, les propriétaires s'expriment.L'avocate Chantal Saint-Cyr représente plusieurs habitants des maisons situées sur le littoral du quartier Désert.Elle affirme que tous ses clients ont porté plainte car ils vivraient, depuis le 5 mai dernier, dans un stress permanent.