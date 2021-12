Quatre enfants de Martinique ont rencontré le père Noël, en Laponie !

Quatre enfants de Martinique, en rémission de cancer, se sont évadés de leur quotidien. Ils viennent de passer un séjour inoubliable, au pays du Père Noël. Ils sont revenus mercredi 15 décembre 2021 dans leur foyer, après une semaine intense, entre Paris et la Finlande pour rendre visite au Père Noël.

Jean-Claude Samyde •

Cette opération a été réalisée par l'association "Louis-Carlesimo" et le Rotary Club Fort-de-France Sud.

Quatre petits Martiniquais, en rémission de cancer, viennent de vivre un rêve. Ils sont partis à Paris avant de rejoindre la Laponie pour rendre visite au père Noël.

Les quatorze enfants de Martinique de Guadeloupe et de Guyane se sont évadés de leur quotidien. Le séjour est inoubliable.

Les quatorze enfants malades des outremer en Laponie • ©Jean-Michel Mazerolle

Ils ont visite le village Kakslauttanen pour découvrir le domaine du Père Noël et de ses neuf rennes.

©Jean-Michel Mazerolle

Ils ont fait des ballades en traineau, du ski, des jeux d’hiver...

Trois lutins ultramarins désignés par le Père Noël

Le dernier soir, le père Noël a rendu une dernière visite aux enfants. Il a désigné trois ambassadeurs pour le représenter en outre-mer.

Grand moment d'évasion pour les jeunes martiniquais • ©Cap/FB/Rotary Fort-de-France Sud

Le petit Jean-Baptiste (Martinique) se sent particulièrement investi de sa mission : "Je vais distribuer des jouets et si j’en ai plus j’irai parler [aux autres enfants, ndlr] pour qu’ils réussissent leurs épreuves de la maladie."