Quatre jours de manoeuvre logistique interarmées pour le "Dixmude" entre Saint-Martin, la Guadeloupe et la Martinique

Le porte-hélicoptères amphibie (PHA) Dixmude assure une manoeuvre logistique pendant quatre jours (29 avril au 2 mai 2020) pour les forces armées sur les îles de Saint-Martin, de Guadeloupe et de Martinique.Ce mercredi 29 avril, le PHA Dixmude sera dans la baie de Fort-de-France à partir de 13h pour récupérer avec sa batellerie du matériel, des véhicules et des militaires du 33e régiment d’infanterie de marine (RIMa), devant se rendre à Saint-Martin.Le jeudi 30 avril, le PHA Dixmude arrivera à Saint-Martin, vers midi dans la baie de Marigot au port de Galisbay. Débarquement du matériel, et relève des militaires qui, par manœuvre identique, embarquent à destination de la Guadeloupe. Des véhicules de gendarmerie devant transiter jusqu’à Pointe-à-Pitre seront également embarqués.Le vendredi 1er mai, le porte-hélicoptères amphibie sera stationné au large de Pointe-à-Pitre en fin de matinée pour réaliser la même manœuvre sur le port de Jarry par mouvements de batellerie.La tournée logistique du Dixmude se termine à Fort-de-France le samedi 2 mai en accostant au quai des tourelles pour y déposer les militaires venant de Guadeloupe et leur matériel vers 7h du matin.Tous les militaires concernés par cette relève logistique ont préalablement effectué une quatorzaine dans le respect des directives préfectorales. Embarqués à bord du PHA Dixmude, ils ne seront cependant pas en contact avec les marins par la mise en place d’un dispositif d’accueil temporaire à bord.