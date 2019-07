Quelles suites après l'effondrement d'une partie de la chaussée à Acajou au Lamentin ?

Charles Orel, directeur général adjoint en charge des infrastructures, des bâtiments et de l’environnement à la CACEM Charles Orel de la CACEM explique la procédure en cours suite à l'effondrement d'une partie de la chaussée au Lamentin Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

C'était il y a 15 jours. Une partie de la chaussée reliant le quartier Acajou au quartier Mahaut sur la commune du Lamentin s'affaissait sous les yeux ébahis des riverains.Depuis le lieu est sous haute surveillance et on s’interroge sur la responsabilité de cet affaissement. Un expert en génie civil enquêtera prochainement. Il sera désigné par le tribunal administratif, après la requête déposée par le maître d’ouvrage de l’hôtel en construction situé en contrebas de la chaussée. Les responsables du chantier avaient, on s’en souvient, été pointés du doigt, au moment des faits. Le mur de soutènement avait, en effet, cédé, emportant tout sur son passage…Sur la procédure en cours, les précisions de Charles Orel, directeur général adjoint en charge des infrastructures, des bâtiments et de l’environnement à la CACEM. Il est au micro de Grégory Gabourg…En attendant, la CACEM se pose toujours des questions sur une éventuelle évacuation de l’immeuble d’habitation qui surplombe le site…Charles Orel, directeur général adjoint en charge des infrastructures, des bâtiments et de l’environnement à la CACEM