Questions sur le lac de la carrière de Ducos : un site magnifique mais dangereux

Joseph Nodin •

La carrière Blanchard à Ducos paraît sauvage car peu exploitée actuellement en raison de la faiblesse des activités. On y trouve des falaises de plus de 20 mètres de haut qui surplombent un lac qui attire des curieux. C'est un site magnifique mais dangereux et fermé au public. La sécurité vient d'être renforcée après des images virales sur les réseaux sociaux. Pourquoi ce point d'eau à cet endroit ? Quelle est sa profondeur ? Pourquoi la couleur bleue ?...

Le géographe Pascal Saffache nous aide à comprendre.

Comment ce lac s'est-il formé dans une carrière?

Des points d’eau se forment très souvent dans des carrières car elles forment des excavations comme c’est le cas dans la carrière de Blanchard à Ducos. C’est quasiment un trou béant et puisque nous sommes dans des régions tropicales humides. Il pleut énormément. L’eau de pluie s’accumule simplement dans ce trou comme un réceptacle. C'est comme si vous aviez un seau qui se remplit d’eau. Si le fond du trou est par exemple argileux, c’est-à-dire relativement imperméable, l’eau stagne et tant qu’elle est alimentée par la pluie, elle se maintient dans ce trou. Donc très souvent les carrières dont le fond est argileux ou constitué de roches imperméables demeurent des points d’au appréciés et qui attirent la population. Pascale Saffache, Maître de conférences et directeur du département géographie - aménagement de l'Université des Antilles

Lac de la carrière Blanchard à Ducos. • ©Fabrice Defremont

Quelle peut être sa profondeur?

La profondeur est celle de la profondeur de la carrière, parfois plusieurs dizaines de mètres. Et c’est pourquoi ces carrières sont parfois si dangereuses car les gens ne se rendent pas compte que ce sont des lieux relativement profonds et donc des nageurs non expérimentés peuvent parfois se noyer.

Pourquoi cette couleur bleue ?

La couleur bleue est surtout liée à la pureté de l’eau. Je ne parle pas de l’état sanitaire, je précise que cette eau est peu turbide, donc peu mélangée avec de la terre. Elle n’est pas chargée en sédiments. L’eau est translucide et comme le ciel est bleu, il se réfléchit à la surface.

Quelle faune et flore à l'intérieur ?

Dans cette carrière constituée essentiellement d’eau de pluie, on retrouve une flore classique. De petites algues entre autres. Si les gens fréquentent le lieu et urinent dans l’eau, vous pouvez avoir des phénomènes d’eutrophisation (anoxie du milieu et étouffement, Ndlr), à long terme.

Ce phénomène va t-il durer ou se tarir ?

S’il continue à pleuvoir, ce lac un peu artificiel va se maintenir. Si par contre la pluie cesse et qu’on a de très fortes chaleurs, il y aura une évaporation et le niveau de l’eau va baisser jusqu’à potentiellement disparaître. En tout cas, comme nous sommes en milieu tropical très humide, il y a de fortes chances que cela se maintienne même s'il y aurait des variations du niveau de l’eau.