Qui a incendié le point de vue en forme de cœur situé au Carbet ?

S’agit-il d’un acte isolé inspiré par la bêtise, d’une dégradation volontaire dirigée contre l’association à but non-lucratif Valoriosation Martinique, ou d’une pure méchanceté ?

Telles sont les questions que se posent aujourd’hui les concepteurs du "cœur" du Carbet, au lendemain de sa dégradation par le feu.

Nous sommes dans l'interrogation. Nous n'avons pas reçu de menaces, on n’a rien qui pourrait justifier en tout cas un tel geste. Au-delà du dégoût ressenti par l'ensemble des membres de l'association, c'est surtout une grosse forme d'incompréhension, puisque ce n’est pas la première fois que nous subissons ce type d’acte. On le rappelle encore une fois, on est une association à but non-lucratif, donc financièrement nous ne gagnons absolument rien à créer tout cela. Le plaisir pour nous, c’est de voir notre île voyager à travers les réseaux sociaux et surtout de voir la Martinique renforcer son attractivité touristique. Donc on a encore du mal à comprendre les motivations.