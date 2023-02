Qui est volontaire pour montrer comment il consomme local ? L'Espace Sud recherche des familles

La communauté d'agglomération de l'Espace Sud relance pour la 3e fois, le défi famille. L'institution est à la recherche de familles volontaires qui accepteraient d'être suivies et conseillées durant la réalisation de repas composés exclusivement de produits locaux.

Alain Petit •

Promouvoir la consommation de produits locaux , tout en améliorant son capital santé ce sont les objectifs principaux de l'opération "Défi famille".

La communauté d'agglomération de l'Espace Sud remet à nouveau le couvert cette année. Les ingrédients de la recette ne changent pas. 15 familles volontaires, des produits locaux à cuisiner et à faire pousser, des conseils de professionnels, le tout à mijoter durant 9 mois !

Depuis le 30 janvier 2023, la campagne de recrutement est en cours. L'Espace Sud recherche 15 familles ou 15 groupes de 4 personnes faisant partie des communes du territoire.

En quoi consiste le "défi famille"?

Pour relever le défi, il faut consommer de "la terre à l'assiette". Pour ce faire, les volontaires seront conseillés durant 9 mois par des professionnels lors d’ateliers thématiques et ludiques. Ils seront encouragés à cultiver certains produits de leur alimentation en réalisant un jardin "Bo Kay".

L'objectif est de favoriser les circuits courts. La période de suivie sera aussi ponctuée d'ateliers culinaires, en cosmétiques et produits ménagers. Les familles partiront aussi à la découverte de la pharmacopée locale et feront des visites de jardins et d’exploitations agricoles.

Un concours culinaire viendra clôturer cette aventure.

Il n'y a pas de lot à gagner, mais la satisfaction de participer au développement du "mangé lokal" tout en améliorant son capital santé avec une alimentation locale saine et équilibrée.

Comment s'inscrire ?

La participation est libre et gratuite.

Constituer une famille de 4 personnes.

Résider dans l’une des communes du territoire Sud (Espace Sud).

Période d’inscription : du 30 janvier au 15 février 2023.

Informations supplémentaires : 06 96 41 91 87 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00.