Qui portera la couronne de Miss Martinique en 2024 ?

Le prochain concours de Miss Martinique est lancé sur les réseaux sociaux du comité local. Axelle René, ambassadrice en titre et 3e dauphine de Miss France 2023, cèdera sa couronne en fin d’année à une nouvelle reine de beauté. Cette dernière tentera ensuite de décrocher l’écharpe nationale de 2024, après une période de préparation intense.

Guy Etienne •

Le comité local a lancé le 24 février dernier sur les réseaux sociaux, son appel à candidatures pour la future élection territoriale.

Et si vous deveniez la prochaine ambassadrice de la Martinique ? Comité Miss Martinique

Qui succédera donc à Axelle René, élue Miss Martinique 2023 en septembre dernier, avant de tenter de décrocher le diadème national trois mois après (le 17 décembre). Mais la jeune femme est arrivée sur la 3e marche du podium malheureusement.

Axelle René élue Miss Martinique élue en 2022 pour l'année 2023 et sacrée 3e dauphine de Miss France 2023. • ©Cap Facebook LesMissDuMonde / DR

Pour conjurer ce sort et ravir (enfin) le trophée Miss France, la future ambassadrice de l’île devra se plier à toute une série d’épreuves incontournables, comme les séances de photographies, les rencontres avec la presse et autres apparitions en public.

Une préparation renforcée

Selon nos informations, l’organisation martiniquaise entend mettre l’accent particulièrement cette année sur les séances de coaching, en prévision des questions-réponses imposées aux prétendantes pour le titre final.

C’est durant cette séquence que la robertine Axelle a trébuché lors de l’élection dans l’hexagone l’an dernier, d’où cette préparation renforcée concernant l’expression orale. Car elle reste l’épreuve la plus redoutée par l’ensemble des candidates, face au maître de cérémonie, Jean-Pierre Foucault.

L'animateur Jean-Pierre Foucault entouré sur le plateau de TF1, par les candidates de Miss France 2023 à Châteauroux. • ©Capture Facebook Miss France / DR

Pour espérer accéder à la 94e édition de Miss France 2024, la première étape consiste à convaincre d’abord le jury local. Il faut être âgée de 18 ans et plus, mesurer 1m70 minimum et justifier d'une adresse en Martinique.

À vous de jouer en nous envoyant votre candidature pour Miss Martinique 2023 par e-mail à castingmissmartinique@gmail.com avec les éléments suivants : nom-prénom, date de naissance, âge, taille, commune représentée, niveau d’étude, 2 photos (1 portrait + 1 plein pied en bikini). Comité Miss Martinique

En attendant, la guadeloupéenne Indira Ampiot, poursuit ses missions de représentation, en sa qualité de Miss France 2023. C'est elle qui posera la couronne nationale sur la tête de l'heureuse gagnante en décembre prochain, pour la succession en 2024.