Qui sera élue Miss Ronde Martinique 2020 ?

Peggy Pinel-Fereol •

Astrid, Alice, Laurencia, Béatrice et Marjorie sont les cinq candidates en lice pour succéder à Julie Nourel, Miss Ronde Martinique 2019 ?

Elles sont âgées de 23 à 33 ans et originaires des communes de Sainte-Marie, Saint-Joseph, Le Lamentin, Rivière-Salée et Rivière-Pilote.

Astrid, 23 ans, Lamentin • ©William Bodard

Alice, 31 ans, Rivière-Salée • ©William Bodard

Laurencia, 24 ans, Rivière-Pilote • ©William Bodard

Béatrice, 33 ans, Sainte-Marie • ©William Bodard

Marjorie, 24 ans, Saint-Joseph • ©William Bodard

Depuis près de six mois, les cinq candidates se préparent pour ce grand rendez-vous. Une préparation plus longue que d'habitude et surtout très particulière du fait de la crise sanitaire. Prévue initialement le 3 octobre 2020, l'élection se tiendra finalement dimanche 20 décembre 2020 à 17 heures à l'ancien aéroport du Lamentin.

Pour nous il n'était pas question d'annuler cette élection. Bien avant d'être un concours de beauté, nous le répétons chaque année, Miss Ronde Martinique est avant tout une aventure humaine, mais également, un cheminement dans l'acceptation de soi. Il est donc important que les 5 candidates aillent au bout du travail qu'elles ont entamé depuis le mois de juin. C'est donc toujours aussi motivées qu'elles ont repris les répétitions dès la semaine dernière, après avoir poursuivi les ateliers de préparation à distance durant le confinement. Olympe Loiseau, présidente comité Miss Ronde Martinique

9e édition du concours Miss Ronde Martinique

"Black is beautiful" c'est le thème retenu cette année pour les cinq tableaux (thématique, tenue de ville, lingerie, maillot, tenue de soirée), qui devraient rythmer ce show mode et glamour, sans oublier l'épreuve des questions du jury.

Depuis l'année dernière, on s'est dit qu'il y avait beaucoup de choses à faire autour de la culture noire et on voulait la valoriser. Et c'est vrai que malheureusement, parce que ce ne sont pas des événements heureux, il y a eu pas mal de faits marquants. Du coup le thème est bien tombé. On veut regrouper autour de l'élection tout ce qui est art de la rue (street art), les années Motown ou encore le mouvement Black Panther.

Pour l'instant, le comité local ne dispose d'aucune information concernant l'élection nationale. Le comité Miss Ronde Martinique organise ce concours afin de "promouvoir l'élégance, la beauté et le charme des femmes rondes".