Qui veut détruire l’économie touristique en Martinique et faire fuir les visiteurs ?

Lundi 24 janvier 2022, l’image de la destruction par les flammes de deux des restaurants les plus fréquentés sur le rivage de Sainte-Luce fait énormément réagir. Il s’agit des enseignes "Face à la Mer" et "La Baraqu’Obama", boulevard Kennedy, en plein bourg.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie, après la mobilisation des pompiers durant près de 2 heures afin de circonscrire le sinistre. Les dégâts sont "considérables" d’après les témoignages et plusieurs salariés se retrouvent au chômage technique.

Pour le président de l’Office de Tourisme Intercommunal du Sud de Martinique, "c’est l’ensemble du territoire qui est touché par ce sinistre".

Le préfet du territoire, Stanislas Cazelles, déplore ces dégradations, comme ce fut le cas en décembre dernier sur le bord de mer de la commune du Carbet, au nord Caraïbes. Dans la nuit du 27 au 28 décembre 2021, "Le Pélican Beach" et "Le Pertibonum" ont en effet eux aussi été victimes d’un sinistre ravageur.

Dans les deux cas, la piste criminelle est loin d’être écartée, d’autant que les établissements visés cible prioritairement la clientèle touristique. Du coup, la question se pose légitimement : Y-a-t-il une volonté délibérée de ternir la vitrine touristique de l’île, de détruire son économie et de rebuter les visiteurs in fine ?

Car forcément, ces incendies nous renvoient aux images désastreuses de magasins et de ronds-points en feu, pas plus tard qu’au mois de novembre dernier, en marge de manifestations contre le Pass Sanitaire. Ces actes malveillants ont d’ailleurs fait la une des chaines nationales durant plusieurs jours.

Beaucoup d’entre vous sont abasourdis et en colère par ce qui s'est passé au Pélican Beach et nous témoignent qu'ils ne comprennent pas cet acte criminel inacceptable. Certes nous sommes aujourd'hui réduits en cendres à 100%, mais votre soutien est le ciment de notre reconstruction (…). Et n'oubliez pas que l'avenir peut s'éveiller plus beau que le passé. Nous sommes forts, nous sommes confiants.

Rien ne nous arrêtera !!! Nous reconstruirons encore mieux pour vous. J’attends de la justice qu’elle fasse son travail. Nous, on est debout sur un tas de cendres, mais rien n’entachera ma détermination (…). La Martinique avance même si on ne veut pas !

L’Office du Tourisme Communautaire Nord Martinique de son côté estime que "ce sont des coups de poignards dans l’économie touristique de la filière restauration".

Ces actes qualifiés de criminels, par un grand nombre d'entre nous, entraînent forcément un manque à gagner, un coup de canif au PIB et surtout une atteinte grave à l'image de la Martinique. C’est une tentative de la ternir, renforçant la perception négative générée les 2 derniers mois de l'année 2021, à cause de la crise sociale... Ces attitudes inconscientes pourraient hélas, à terme, pousser à une requalification de la Martinique et impacter ses activités de pleine nature, son spiritourisme et évidemment sa gastronomie. Cependant, les Martiniquais sont connus pour leur résilience, avec l'esprit entrepreneurial et savent rebondir, pour que l'on parle de la Martinique "ki ka pliyé mé ki paka kassé". Un clin d'œil à Jean-Louis Strafforelli et à Guy Ferdinand, qui lui, a repris son activité sur les chapeaux de roue.