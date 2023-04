Quinzième anniversaire de la mort d'Aimé Césaire en Martinique : dépôts de fleurs, recueillement et échanges

Partager :

Ce lundi17 avril 2023, au cimetière de La Joyau à Fort de France, commémoration du 15e anniversaire de la mort d'Aimé Césaire, poète, homme de culture et politique martiniquais. La cérémonie de dépôt de gerbes et de recueillement s'est déroulée sobrement en présence d’élus de la mairie, de la Collectivité territoriale de Martinique, de personnalités de la société civile, de membres du Centre Césairien d’études et de recherche et du Parti progressiste martiniquais.

Daniel Betis •

Aimé Césaire, la figure emblématique de la Martinique, est décédé le 17 avril 2008 à l’âge de 94 ans. Né le 26 juin 1913 à Basse-Pointe, d’une fratrie de 7 enfants, l’écrivain, homme de culture, leader politique, fondateur du concept de Négritude", a été durant plusieurs décennies en tant que député et maire, une figure majeure de la vie politique martiniquaise. La tombe du Chantre de la négritude garnie de fleurs. • ©Daniel Betis Lundi 17 avril 2023, sous l'égide du Centre Césairien d'études et de recherches, plusieurs élus étaient présents, Jean-Claude Duverger 1er vice-président de l'Assemblée Martinique, Annie Chandey maire adjointe de Fort-de-France, Raymond Saint-Louis Augustin, ancien maire de Fort-de-France, le comité Césairien (Christian Lapoussinière, Jeannie Darsières, Emma Lebeau), des militants, des représentants des Balisiers du Parti Progressiste Martiniquais, le député Johnny Hajjar, des membres de la société civile (Madame Hardy-Dessources proviseur de L'AMEP), tous présents dans le recueillement. Une cérémonie sobre et mémorielle Parti de la porte centrale, le cortège est descendu lentement avec à sa tête deux lycéens de l'AMEP. Une grande symbolique, car le député et maire, avait créé cet établissement pour permettre à la jeunesse martiniquaise de poursuivre ses études. Elus, militants et personnalités sont venus saluer le chantre de la négritude • ©Daniel BETIS Dans l'assistance des artistes comment le comédien Vincent ou le metteur en scène Jacky Alpha. Les organisateurs procèdent ensuite au dépôt de gerbes (CTM, mairie, comité Césairien, parti Progressiste martiniquais). Plusieurs interventions au programme Christian Lapoussinière président du Centre Césairien d'études et de recherches a relu un poème tiré de l'oeuvre de l'auteur dans "moi laminaire". le texte déclamé par Christian Lapoussinière • ©Daniel BETIS

Jean-Claude Duverger de la CTM remercia Césaire pour le travail immense accompli. Jeannie Darsières rappela la dimension du poète et de l'homme politique. Madame Hardy-Dessources mit en exergue le rôle primordial et la volonté politique du poète de créer l'AMEP. Elle en profita pour inviter le public à découvrir le programme de l'Etablissement dans le cadre de cette commémoration.

Partager :