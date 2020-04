La célébration des rameaux sera inhabituelle, cathodique et sur les réseaux sociaux

Le confinement imposé pour le Covid -19 chamboule dimanche 5 avril 2020, la fête des rameaux. Compte tenu des mesures drastiques de sécurité et de santé, la cérémonie se déroulera à huis clos, sans rassemblement de fidèles. La bénédiction sera cathodique et sur les réseaux sociaux.

