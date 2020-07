Le rappeur canadien Drake se promène à Barbade sans masque et provoque la polémique

Le 12 juillet 2020, le rappeur canadien, Drake, atterrit à Barbade juste après la réouverture des frontières. Dès son arrivée, cet ex-petit ami de la star barbadienne, Rihanna, est filmé en public, sans masque. Son non-respect des consignes sanitaires a fait polémique sur les réseaux sociaux.



Caroline Popovic •

Rihanna na época do belisco com Drake kkkk pic.twitter.com/5vlK1RgdZa — Rihanna afro Paty 💅🏽💅🏽 (@rickyblack26) July 6, 2020

Air Drake, l'avion privé du rappeur Drake sur le tarmac à Barbade. • ©loopbgi

Une sortie qui déclenche la polémique

Des nouveaux clichés de Drake (au centre) ont été publiés sur les réseaux sociaux. La star portait un masque. • ©twitter

A l’étranger, les médias ont tourné en dérision l’arrivée du rappeur canadien Drake à Barbade. Les blagues se sont multipliées sur le mode, "il est venu à la recherche de Rihanna, son ex-petite amie". Elle et lui formaient un couple en 2016. Ils ont même enregistré des chansons suggestives.Drake, âgé de 33 ans, est l’un des premiers étrangers à atterrir à Barbade après l’ouverture des frontières. Avec un entourage de 9 personnes, le musicien a voyagé à bord de son avion privé, Air Drake, un Boeing 767 qui a coûté $185 millions de dollars.Selon les autorités barbadiennes, Drake va séjourner pendant une semaine, le temps de tourner le clip de son nouvel album composé pendant le confinement.Quelques heures après son arrivée le dimanche 12 juillet 2020, Drake a été filmé en promenade à Saint-Lawrence’s Gap, un lieu branché de Barbade avec ses bars et restaurants.Plusieurs barbadiens ont posté des photos avec le rappeur sur les réseaux sociaux. Ces clichés ont créé la polémique car Drake et ses fans ne portaient pas de masques. Ils ne respectaient pas des consignes de distanciation physique, imposées par le gouvernement.Le ministre de la Santé, Jeffrey Bostic, a voulu calmer les esprits. Il a affirmé dans la presse que Drake n’a pas eu de traitement de faveur. Le musicien et son entourage ont obtenu l’autorisation d’atterrir à Barbade seulement après avoir présenté des dépistages négatifs au coronavirus.Des nouveaux clichés montrent que Drake a bien reçu le message. Désormais, il porte un masque dans les lieux publics.