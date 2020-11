Raymond Odry, ancien cadre de direction de TDF, est décédé

Raymond Odry, cadre de direction de TDF (Télédiffusion de France) s’est éteint à l‘âge de 69 ans, mardi 24 novembre 2020, des suites d'une longue maladie. Il a participé dans les années 80 au déploiement des ondes en Guadeloupe, en Guyane et dans son pays, la Martinique.

Daniel BÉTIS - Jean-claude SAMYDE •

©A. Odry

La ville du Carbet a perdu un de ses fils. Raymond Odry, cadre de direction de TDF à la retraite (Télédiffusion de France) est décédé hier soir (mardi 24 novembre 2020) à l‘âge de 69 ans.Né le 23 janvier 1951 d’une fratrie de 12 enfants (6 filles et 6 garçons), Raymond Odry a fait ses études (primaires et secondaires) à Fort-de-France. Élève brillant, il poursuit sa formation à l’école des ingénieurs à Lyon. Diplomé, il intègre en 1976 TDF (Télédiffusion de France).L’opérateur audiovisuel était à l'époque en charge de la diffusion des ondes et de la gestion des émetteurs.TDF exploitait le réseau de liaisons hertziennes.À la libération des ondes en 1981, lors de l’arrivée au pouvoir du Président François Mitterand, La station RFO Martinique dirigée par Marcel Beaudza a multiplié les rendez-vous extérieurs.Raymond Odry a participé à la montée en puissance de RFO. Les relations entre RFO et TDF s'inscrivent dans le cadre d'une convention signé le 14 octobre 2000 permettant aux deux organismes d'optimiser les coûts de transmission.Raymond Odry cadre technicien de Tdf a été un acteur de cet avènement médiatique.Travaillant de concert avec les techniciens de la chaîne, (Charles Diony, Max Maurice Madelon, Loulou Cecile, Jean Pierre Delage, Jean Claude Michel Annette...), ils ont réalisé les opérations exceptionnelles en Radio et en télévision : " Radio Bleue", "1000 cadeaux", les émissions "aujourd’hui Chez vous", "Arts et spectacles" et les directs pour le tour cycliste et la course du souvenir.Raymond Odry a été cadre de direction en Guadeloupe et directeur de TDF Guyane.Il laisse une image de bon père auprès de son épouse Odile et de ses enfants Gregory, Boris, Fabien et Marie Charlotte.Ses obsèques se dérouleront la semaine prochaine.