La réalisatrice martiniquaise Maharaki dévoile "Projet H" son dernier court métrage

Projet H, c'est le nom du dernier projet cinématographique de Maharaki. La réalisatrice a présenté son court métrage lors d'une séance en avant-première, jeudi 25 juin 2020 à Tropiques Atrium-scène nationale. Un film dont la prétention est de s’inscrire dans des festivals internationaux.

Peggy Pinel-Fereol •

C'est une comédie qui met en scène trois militaires qui échafaudent un plan d'une audace folle. Maharaki

Le casting du film "Projet H" avec la réalisatrice Maharaki. • ©Maharaki Films

Entretien réalisatrice Maharaki

Projection avant-première film "Projet H" en présence de la réalisatrice. • ©Maharaki Films

Le film est inscrit à une quinzaine de festivals aujourd'hui. Il est censé aller en Autriche, aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne.



Je vais dire qu'on prend la température ces jours-ci pour voir comment les festivals réagissent et puis il y a aussi la situation sanitaire mondiale qui fait que pas mal de choses sont ralenties.



J'espère qu'il plaira, qu'il sera sélectionné, qu'il connaîtra le parcours de mon film "Vivre" qui a fait le tour du monde. Maharaki

Après "Vivre" en 2013 puis " Jocelyne, mi tchè mwen " en 2017, la réalisatrice martiniquaise Maharaki signe un nouveau film baptisé "Projet H".Valer Egouy, Colette Césaire, Jean-Claude Duverger et Elie Pennont sont les acteurs de ce court-métrage de 5 minutes écrit et réalisé par Maharaki.À l’issue d’une projection de présentation en avant-première, Maharaki a accordé un entretien à Fabrice Théodose sur sa dernière production et sur la filière cinéma en Martinique.À l’instar de ses autres productions, avec "Projet H", la réalisatrice souhaite séduire de nombreux festivals internationaux.Son film "Vivre", avait été sélectionné à plus d’une cinquantaine de festivals de cinéma nationaux et internationaux et récompensé de 11 prix, dont le "prix de court" en 2014 Elle espère faire aussi bien voir mieux avec son dernier court