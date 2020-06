Des récompenses pour trois jeunes méritants qui ambitionnent de faire carrière dans la marine marchande

La solidarité, principe fondateur du droit maritime, a pris son sens à l’école de pêche du quartier Beauséjour à Trinité. Trois élèves méritants qui veulent embrasser des carrières dans la marine ont reçu samedi (6 juin) des cadeaux offerts par le Kiwanis de la Martinique.

C'est une belle image qui est renvoyée sur la formation faite en Martinique mais également sur les missions de cet établissement (relevant du Ministère de l’environnement de l’énergie et de la mer, co-financé par la collectivité territoriale de la Martinique) qui assure la formation de jeunes, mais des adultes du monde de la mer.



Yante Durand, Sorhaya Pyram et Jason Pfeffer sont les meilleurs de la promotion 2020 de l'école de formation professionnelle maritime et aquacole située à Trinité.Yante Durand est attiré par les bateaux de pêche ou les chalutiers. Les deux autres Sorhaya Pyram et Jason Pfeffer aspirent à diriger des navires de la marine marchande.Jean Paul Alaric le directeur du centre a rappelé avec fierté la détermination qui anime ces trois jeunes. Ils veulent dans l'avenir occuper des fonctions dirigeantes dans la marine nationale.Ces jeunes ont bénéficié d'une formation intense de plusieurs modules de sécurité, d‘électricité et de tous les champs d‘activité d'une zone portuaire.Les formations de "CAP matelot" et le "baccalauréat professionnel" (conduite et gestion des entreprises ou spécialité électroménager, de capitaine et de mécanicien) sont assurées par un personnel performant de 45 personnes.Le club service de Martinique a remis aux jeunes une sacoche comportant une tablette avec casque et micro incorporés et des enceintes Bluetooth. La tablette offre un panel de fonctionnalités dans le domaine de l‘éducation et d’accès à internet et aux contenus multimédias."L'obligation d’assistance consiste à aider la jeunesse attachée aux valeurs ayant envie d’apporter leur contribution sociétale" a déclaré le lieutenant-gouverneur Lucie Lebrave.Ces trois jeunes ambitionnent d'être dans les postes de commandement dans la marine.