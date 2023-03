Recrudescence de cas de dengue en Martinique : les autorités appellent à la "vigilance individuelle et collective"

Les cas se sont multipliés sur le territoire observe l’Agence Régionale de la Santé, d’où cet appel à la "vigilance individuelle et collective" lancé ce vendredi 3 mars 2023 par les autorités. "Plus de 300 cas cliniquement évocateurs de dengue auraient consulté un médecin généraliste" au cours des quatre dernières semaines".

Guy Etienne •

Les indicateurs de surveillance épidémiologique montrent "une recrudescence de cas de dengue sur le territoire" d’après l’ARS (l’Agence Régionale de la Santé) dans un communiqué publié ce vendredi 3 mars 2023.

Le sud et le centre en alerte

25 cas confirmés ont été identifiés sur le territoire depuis le 3 février 2023, dans la commune de Sainte-Anne principalement (quartier Belfond), où un foyer épidémique d’une vingtaine de cas a été détecté, mais également des cas isolés dans les communes des Trois-Ilets, du Vauclin, du Diamant, du François et de Fort-de-France. L'ARS de Martinique et Santé publique France

Les chiffres du réseau sentinelle

Plus de 300 cas cliniquement évocateurs de dengue auraient consulté un médecin généraliste au cours des quatre dernières semaines selon les estimations réalisées à partir des données remontées par le réseau Sentinelle. SpF & l’ARS

Surveillance "renforcée"

Du coup, la surveillance épidémiologique auprès des laboratoires de biologie médicale et des médecins sentinelles "a été renforcée pour détecter au plus tôt les cas suspects et confirmés de dengue afin d’intervenir rapidement pour interrompre les chaînes virales de transmission".

En outre, l’Agence précise que "les actions de sensibilisation auprès de la population se poursuivent", telle que le porte à porte, ou la tenue de stands dans les communes et quartiers concernés, en particulier à Belfond et au bourg de Sainte-Anne.

"La vigilance individuelle et collective" est donc recommandée par l’ARS de Martinique, la Collectivité Territoriale de Martinique et Santé publique France :