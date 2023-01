Réforme des retraites : convergence syndicale et perturbations attendues en Martinique

Les perturbations seront bien au rendez-vous de la grève qui débute ce jeudi 19 janvier 2023, contre le projet de réforme des retraites porté par le gouvernement.

Les syndicats annoncent un front unitaire et une forte mobilisation. Conséquences, la fonction publique, le secteur énergétique, des entreprises du privé, ou encore les transports seront touchés durant au moins 24 heures.

L’intersyndicale nationale dans un communiqué commun (ce qui est rare), "exige du gouvernement le retrait de son projet de reporter l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans à 64 ans et d'augmenter la durée de cotisation".

Au niveau local, les organisations syndicales sont en ordre de bataille également pour tenter de faire reculer le pouvoir qui défend selon lui, "un projet de justice, d’équilibre et de progrès".

"Ce projet participe d’une remise en cause du droit au mieux-être qui a animé les créateurs du système de sécurité sociale" selon la CGTM-FSM.

Cette loi, si elle est votée, sera extrêmement préjudiciable aux martiniquaises et martiniquais. Avec 30% de chômeurs et une entrée très tardive dans le monde du travail pour notre jeunesse, notre population tombera un peu plus dans la précarisation. Ainsi, un jeune qui commence en moyenne à travailler à 29 ans, devra attendre l’âge de 72 ans pour prendre sa retraite (…).

La FSU reste attachée au "retour à une retraite à 60 ans à taux plein, sans décotes ni surcotes", en s'appuyant sur le Comité d'Orientation des Retraites.

Pour améliorer les petites retraites, il suffit d'augmenter les salaires et donc les sommes versées à la sécu, de développer l'emploi des jeunes comme des adultes pour les mêmes raisons. Défendre les retraités c'est défendre la vie d'aujourd'hui et de demain, c'est défendre un mode de vie pour l'épanouissement de tous et non pour une poignée de voraces !