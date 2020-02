Réforme des retraites et du bac : plus de 300 manifestants marchent en direction de la résidence préfectorale et la CTM

Les syndicats de l'Education nationale poursuivent leur mobilisation. Plus de 300 manifestants se sont dirigés vers la résidence préfectorale ce matin (7 février 2020) pour protester contre la réforme des retraites et du baccalauréat.

Brigitte Brault •

Manifestation des syndicats de l'Education nationale dans les rues de Fort-de-France • ©Martinique la 1 ère (Images Cyriaque Sommier)

Plus de 300 personnes se sont donné rendez-vous ce matin (7 février 2020) au rond-point du Vietnam Héroïque à Fort-de-France. D'autres manifestants les rejoignent au fil de leur marche.Ils se dirigent dans un premier temps vers la résidence préfectorale pour poursuivre leur route ensuite vers la Collectivité Territoriale de Martinique.La grève des syndicats de l'Education nationale (UNSA, CFE-CGC, CGTM, FSU, F.O, et CDMT) a démarré mi-décembre.Les revendications portent sur la réforme du régime des retraites qui prévoit la fin des régimes spéciaux et un système universel par points.