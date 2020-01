Réforme des retraites et du baccalauréat : nouvelle mobilisation des syndicats ce jeudi

A l'appel des syndicats de l'éducation nationale, les établissements scolaires devraient être perturbés aujourd'hui (jeudi 16 janvier). Ce nouvel appel à la grève sera t'il entendu ? La mobilisation pourra être estimée ce matin à partir de 8 h à la maison des syndicats de Fort-de-France.

Les mobilisations annoncées aujourd'hui à Fort-de-France :

Les réformes des retraites et du baccalauréat devraient remobiliser les syndicats de l'éducation nationale ce matin (jeudi 16 janvier 2020).Le syndicat FNEC-FP-FO (fédération nationale de l'enseignement, de la culture et de la formation professionnelle-Force Ouvrière) :

les revendications du FNEC-FP-FO

Le syndicat FSU (fédération syndicale unitaire):

Les revendications du syndicat FSU

Le syndicat Se-Unsa appelle également à la grève avec plusieurs actions programmées, la grève administrative des directeurs d’école et le boycott des Conseils de maîtres, des conseils d’école et la suspension des sorties scolaires.Par ailleurs le SE-UNSA (syndicat des enseignants- Union nationale des syndicats autonomes) appelle à une autre mobilisation demain (vendredi 17 janvier 2020) au Rectorat de Terreville "avec tous les anciens livres rendus obsolètes par la réforme des lycées afin d’obtenir l’annulation des épreuves communes de contrôle continu E3C".Des perturbations sont à prévoir dans les services municipaux, les crèches et les écoles.La mairie de Fort-de-France demande aux parents de prendre les dispositions qui s'imposent.Outre les syndicats de l'éducation nationale et toujours dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites l'intersyndicale du secteur pétrolier : CDMT (Centrale Démocratique Martiniquaise du Travail), FO (Force ouvrière), la CSTM (Centrale syndicale des travailleurs martiniquais) et la CGTM (Confédération Générale du Travail de la Martinique ) tiendra une assemblée générale aujourd'hui (jeudi 16 janvier 2020) à 18 h à la maison des syndicats à Fort-de-France.

L'intersyndicale du secteur pétrolier

Les programmes de l'audiovisuel public devraient également être perturbés.