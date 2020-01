Réforme des retraites : les syndicats de l'Éducation nationale en force dans les rues de Fort-de-France

Nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites en Martinique. 1100 personnes (selon la police), 2000 (selon les organisateurs) ont défilé dans les rues de Fort-de-France ce jeudi 16 janvier 2020 à l'appel de tous les syndicats et plus particulièrement ceux de l'Éducation nationale.

Plus de 1500 personnes ont manifesté ce matin (jeudi 16 janvier 2020) contre la réforme des retraites et du baccalauréat.La CDMT (Centrale Démocratique Martiniquaise du Travail), FO (Force ouvrière), la CSTM (Centrale syndicale des travailleurs martiniquais) et la CGTM (Confédération Générale du Travail de la Martinique) ont appelé à cette nouvelle action contre la réforme des retraites.La mobilisation est forte du côté des syndicats de l'ÉducatIon nationale. Parmi les manifestants, quelques dizaines de collégiens et de lycéens ont rejoint le cortège.De son côté, à 11 h ce matin, l'Académie de Martinique a relevé un taux de participation général de 40,06 %, une moyenne de 16,56 % d'enseignants du 1er degré et de 59,78 % pour les enseignants du second degré dans les écoles, collèges et lycées.La manifestation s'est déroulée sans incidents.