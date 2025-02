Rendez-vous au "salon de la formation, des métiers et de l'orientation" pour les choix post-bac en Martinique

Plusieurs centaines d’élèves sont attendues au salon FORMEO (de la formation, des métiers et de l'orientation) jusqu’au 19 février au Lamentin, à l’Institut Martiniquais du Sport. Cette 5e édition accueille (de 8h30 à 17h), les jeunes qui s’interrogent sur leur orientation post-bac, en particulier les lycéens de terminal. "Ne laisse pas le doute freiner tes ambitions ! Viens explorer toutes les opportunités et poser tes questions aux experts"... une invitation de la CTM.

La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) a lancé ce lundi 17 février la 5e édition du "salon de la formation, des métiers et de l'orientation (FORMEO)", à l’IMS du Lamentin.

Les jeunes de terminal en particulier sont singulièrement concernés par ce rendez-vous pour dessiner leur futur parcours d’études, après le Bac.

L’orientation et la formation occupent une place prépondérante dans les préoccupations de toutes celles et tous ceux qui s’interrogent sur leur avenir. Comment se préparer ? Où s’informer ? S’inscrire à l’université, dans une école spécialisée ou encore apprendre un métier ? Étudier hors de la Martinique ou choisir des cours bien différents du format classique scolaire ? Découvrir des métiers et échanger avec des professionnel.le.s de secteurs d’activité porteurs d’emplois ? Service Public de l’Orientation Territoriale

Environ 80 représentants d’entreprises et de centres de formation, sont présents sur place, afin d’aider le jeune public à choisir "des formations sur mesure". Cela passe par des informations sur Parcoursup, des ateliers interactifs et la découverte des filières proposées dans l’île ou ailleurs.

Des jeunes se renseignent sur les filières post-bac, à l'occasion de la 5e édition du salon FORMEO (de la formation, des métiers et de l'orientation) en Martinique (du 17 au 19 février 2025). • ©Clara Miré-Lérandy (stagiaire)

"Encourager nos jeunes à rester" en Martinique

Nadia Accus-Adaine, est vice-présidente de la commission "urgence démographique, formation jeunesse" à l’Assemblée de Martinique. Elle rappelle qu’il y a quelques "métiers en souffrance" au niveau locale et invite les futurs étudiants à rester sur le territoire.

La CTM a mis en place divers dispositifs pour encourager en tout cas nos jeunes à rester. Je pense notamment à la « bourse d'engagement » pour nous nos futurs médecins, afin de les encourager à poursuivre leurs études sur leur territoire. Toutes les formations possibles en Martinique sont présentes dans des secteurs variés. À titre d'exemple, un jeune qui est intéressé par l'art, pourra visiter le "campus caribéen des arts", le "lycée Victor Annicet" ou "Parallèle 14" et je sais que ces structures pour ne citer que celles-ci, pourront convaincre nos futurs étudiants (...). Le salon FORMEO est organisé en partenariat avec la DAF, la Direction de la Mer et l'Académie et on parle de plus en plus de ces secteurs qui sont en souffrance : il y a de moins en moins d’agriculteurs, de marins pêcheurs et il y a de nouveaux métiers autour de ces secteurs qu’il convient de faire connaître. Nadia Accus-Adaine, au micro de Grégory Gabourg

Les formations liées au numérique sont également proposées, dans une société dont l’environnement technologique évolue en permanence.

Au lycée (voie générale et technologique), des enseignements sont dédiés à la science informatique et au numérique : "sciences numériques et technologie" (SNT) en seconde, spécialité "numérique et sciences informatiques"(NSI) en classe de première et de terminale de la voie générale, divers enseignements de spécialités en voie technologique en classe de première existent autour du numérique, souvent associés à des thèmes comme l'économie, la gestion ou le développement durable.

Le secteur numérique est représenté à la 5e édition du salon FORMEO (de la formation, des métiers et de l'orientation) en Martinique. (du 17 au 19 février 2025). • ©Clara Miré-Lérandy (stagiaire)

3600 élèves de terminal sont attendus sur le site jusqu’au 19 février 2025.

