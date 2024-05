Rendez-vous avec les acteurs du bien-être au Salon Serenity Islands de Martinique

Qui n’aspire pas au bien-être et à la sérénité dans ce monde troublé ?

Notre Mission est de faire découvrir le temps d’une journée des expériences bien-être, afin de contribuer à un mieux-être du corps et de l’esprit.

En 2023, lors de la première édition de cette manifestation "zen", le public a eu un avant-goût, avec des outils mis à disposition par des professionnels pour cultiver la vie en toute quiétude au quotidien.

Maité Perrault créatrice du salon sérénité • ©Daniel BETIS

La philosophie repose sur le fait d’"Aller à la rencontre de l’autre pour aller à la rencontre de soi", par la connexion avec les bonnes personnes au bon moment, dans un espace où tous les sens sont en éveil ! La Mission, est de faire découvrir le temps d’une journée, des expériences bien-être proposées sur le territoire mais aussi dans la Caraïbe, afin de contribuer à un mieux-être du corps et de l’esprit.

Sur le site, de 9h à 19h, 35 exposants, 7 conférences, 3 auteurs et 1 voyage sont à découvrir (à la Villa FL, Lot. Les Hauts de Californie au Lamentin), pour rester positif en toutes circonstances.

Cette année, des professionnels de la Dominique sont invités à présenter leurs produits.et leur recette du "bien vivre".

Le bien-être n’est ni le confort, ni le contraire de l’effort. Bien être, c’est être bien. C’est un droit et un devoir, envers soi, envers les autres. L’éducation à la santé, les campagnes de prévention des risques, l’identification des souffrances et la mise en œuvre des soins, s’inscrivent dans le projet national de justice et d’égalité des chances porté par l’école républicaine.