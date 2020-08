Rentrée scolaire 2020 : un protocole sanitaire pour tous les établissements

Port du masque obligatoire pour tous les enseignants et tous les élèves à partir de 11 ans à l'intérieur et à l'extérieur, fin de la distanciation dans les cours de récréation, accès aux jeux extérieurs...Ces mesures s’appliquent dès le 1er septembre 2020 dans tous les établissements.

Guy Etienne •

Le port du masque

Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants. Cependant, le ministère dote chaque établissement en masques grand public pour les élèves qui n'en disposeraient pas. (Le gouvernement)

La distanciation physique

Dans le cas ou l'élève ou un membre de son foyer a été testé positivement au Covid-19 ou bien identifié comme "cas contact", il ne doit pas se rendre en classe.

Le directeur de l'école ou le responsable d'établissement doit en être informé. (Le gouvernement)



Les gestes barrières

Le lavage des mains à l'eau et au savon doit être réalisé :

• à l'arrivée dans l'établissement • avant chaque repas • avant et après les récréations • après être allé aux toilettes • le soir avant de rentrer chez soi ou dès l'arrivée au domicile. (Autorités sanitaires)

Brassage des élèves

Ventilation des locaux

Les salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée, sont aérés le matin avant l'arrivée des élèves, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner (en l'absence de personnes) et pendant le nettoyage des locaux. Cette aération doit avoir lieu au minimum toutes les 3h. (Le gouvernement)



La désinfection des espaces et matériels

Continuité des cours en cas d’aggravation

Leur application doit tenir compte du contexte propre à chaque établissement. (Le gouvernement)

Le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse a dévoilé le 26 août dernier un nouveau protocole sanitaire , lequel précise les modalités applicables pour cette rentrée scolaire 2020-2021 dans les écoles, les collèges et les lycées., il est proscrit., il n'est pas recommandé., il est obligatoire dans les espaces clos et les espaces extérieurs, même lorsqu'une distanciation d'un mètre est respectée. Il n'est pas nécessaire lors de la prise des repas, des pratiques sportives et des nuits en internat., il est obligatoire en présence des élèves, de leurs parents et de leurs collègues dans les espaces clos et extérieurs, même quand la distanciation d'au moins un mètre est garantie.Les parents peuvent accompagner leurs enfants lorsque c'est nécessaire, à condition de porter eux aussi le masque et de respecter une distanciation physique d'au moins un mètre., la distanciation physique n'est plus obligatoire lorsqu'elle n'est pas matériellement possible ou qu'elle ne permet pas d'accueillir la totalité des élèves. Cette règle concerne tous les espaces clos : salles de classe, ateliers, bibliothèques, réfectoires, cantines, internats...comme les cours de récréation, la distanciation physique ne s'applique pas non plus.Il est demandé aux parents de "ne pas envoyer un enfant en classe en cas de fièvre (38° C ou plus) ou en cas d'apparition de symptômes évoquant le Covid-19 chez lui ou dans la famille". "Les personnels doivent s'appliquer les mêmes règles" ajoute le gouvernement.Comme au début de la pandémie, les gestes barrière doivent être appliqués en permanence :les mains ;ou dans un mouchoir ;et le jeter., éviter les embrassades.La limitation du brassage entre classes et groupes d'élèves n'est plus obligatoire précisent les autorités."Cependant, le déroulement de la journée et des activités scolaires est organisé pour limiter les regroupements et les croisements importants. Les arrivées et départs sont particulièrement étudiés."Autre recommandation du gouvernement : les locaux doivent être aérés "aussi souvent que possible et pendant au moins 15 minutes à chaque fois".est désormais autorisé.au sein d'une même classe ou d'un même groupe peuvent être mis à disposition : ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc.(tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois par jour, ainsi qu'une désinfection des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et les personnels dans tous les espaces communs (les poignées de portes, par exemple).sont nettoyées et désinfectées après chaque service.Ces consignes devraient être actualisées et rappelées régulièrement dans les différents établissements.Si la situation devait se dégrader justifiant des restrictions d'accueil ou des fermetures, "un plan de continuité pédagogique" sera diffusé promet l’État. Celui-ci contient à la fois des consignes sur l'organisation des locaux et des ressources pour l'enseignement numérique à distance.Ce protocole repose sur les prescriptions émises par le ministère des Solidarités et de la Santé et notamment, sur un avis du Haut Conseil de la santé publique du 7 juillet 2020 . Les mesures s'adressent aux élèves comme aux personnels.