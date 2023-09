Rentrée scolaire 2023 /2024 en Martinique : le nombre d'élèves diminue encore, les établissements aussi

Le nombre d'élèves sur les bancs des établissements scolaires en Martinique est toujours en baisse. Retrouvez les chiffres essentiels de la rentrée sur le territoire.

Xavier Chevalier •

Depuis plus d'une décennie, le nombre d'élèves diminue en Martinique. Pour l'année 2023/2024, 64 198 jeunes seront sur les bancs des écoles, des collèges et des lycées. En 2022, ils étaient 65 294 enfants, soit une différence de - 1096 en cette rentrée 2023 / 2024.

30 987 sont des élèves du 1er degré. 33 211 sont au second degré. Parmi ces derniers, il y a 17 184 collégiens, 13 579 lycéens dont 5 184 dans la voie professionnelle et 2 448 étudiants.

Ce qui change à la rentrée 2023 pour le bien-être des élèves • ©Rectorat de Martinique

Ce qui change à la rentrée 2023 pour combattre le harcélement sous toutes ces formes • ©Rectorat de Martinique

Moins d'établissements

Le nombre d'établissements scolaires est lui aussi en baisse. La saison dernière, 320 écoles, collèges et lycées publics et privés accueillaient des élèves. Désormais, ils ne sont plus que 308. Soit 228 écoles, 50 collèges et 30 lycées, dont 20 accueillent des lycéens professionnels.

Enseignants du lycée Joseph Zobel de Rivière-Salée. • ©Thierry Sokkan

Les enseignants

Le nombre de personnels en activité dans l'académie en janvier 2023 est de 8 623.

Ce qui change à la rentrée 2023 pour les enseignants • ©Rectorat de Martinique

6 200 enseignants exercent dans le 1er et le second degré. Ils sont 2 800 à donner des cours seulement dans le 1er degré (2 575 dans le public, 225 dans le privé sous contrat). 3 400 professeurs du second degré dont 2 982 dans le public et 418 dans le privé sous contrat.

En 2022/2023, le taux de réussite au diplôme national du brevet (DNB) était de 90,4% et celui du baccalauréat, 90,6%.

Ce qui change à la rentrée 2023 pour la réussite des élèves • ©Rectorat de Martinique

Toutes les informations sur la rentrée à retrouver ici.