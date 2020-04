Réouverture des écoles le 11 mai 2020 : les maires de Martinique disent non !

Les écoles maternelles et primaires n'ouvriront pas leurs portes le 11 mai. La décision a été prise avec l'ensemble des maires réunis en visio-conférence aujourd'hui (29 avril). Le manque de matériel de protection et l'état des écoles ne permettent pas de suivre les préconisations du gouvernement.

Brigitte Brault •

"Les établissements sont fermés depuis la mi-décembre, un grand nettoyage doit être fait par le personnel à partir de la date officielle du déconfinement c'est à dire le 11 mai".

Manque de matériel de protection

Après 5 heures d'échanges en visio-conférence (29 avril 2020) entre la majeure partie des maires de Martinique, la décision de ne pas rouvrir les écoles maternelles et primaires le 11 mai 2020 a été décidée.Pour une raison bien simple nous explique Maurice Bonté, le président de l'association des maires de Martinique :Les feuilles, la poussière et parfois les rats ont envahis les cours et les salles de classe.Après ce premier grand nettoyage qui prendra plusieurs jours, des sociétés spécialisées devront ensuite procéder à un nettoyage plus en profondeur.Condition sine qua none pour que le personnel encadrant et les familles puissent y revenir travailler.Le gouvernement avait fait du 11 mai la date officielle du retour en classe.L'association des maires de Martinique s'est rapprochée de l'association des maires de France pour commander des masques mais ce chiffre doit être revu à la hausse en fonction des recommandations de la direction générale de la santé, le personnel encadrant et celui de la restauration scolaire devant obligatoirement travailler avec des masques.La date d'arrivée de ce matériel de protection n'est pas encore connue.Par ailleurs, il appartient à chaque maire de mettre en place un dispositif de distanciation sociale au sein de chaque établissement.Avec la somme de tous ces impératifs incontournables, les écoles des 34 mairies de Martinique devraient tout simplement rouvrir en septembre 2020.