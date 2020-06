Réouverture des écoles et collèges avec un protocole sanitaire millimétré

Les élèves des écoles et des collèges reviennent en classe ce lundi 22 juin 2020, conformément à l'engagement du Président de la République, Emmanuel Macron. Un nouveau protocole sanitaire strict est élaboré. Quelles sont les recommandations pour ces établissements ?

Pedro Monnerville •

Distanciation entre les élèves



L'importance du lavage des mains

Le nettoyage des écoles en Martinique. • ©Martinique la 1ère

La formation des personnels et l'information des parents

Ce nouveau protocole sanitaire relatif aux écoles se veut encore plus complet et comporte de nombreux points. Les élèves, présentant les symptômes évoquant le COVID 19, comme une forte fièvre, ne sont pas admis dans les établissements.Les accompagnateurs des enfants et des intervenants extérieurs peuvent entrer dans les bâtiments à condition d’être porteurs d’un masque. Le masque est obligatoire à la fois pour le personnel mais aussi les élèves, sauf pour les enfants de la maternelle.La distanciation physique doit aussi être respectée. Elle est réduite à un mètre notamment pour les enfants de la maternelle.Dans les collèges, une distante minimale d’un mètre doit être mise en œuvre entre chaque élève y compris à l’extérieur.Les scolaires habituellement hébergés en internat peuvent y être accueillis. Les lits doivent être séparés d’un mètre au moins.Ce protocole sanitaire rappelle l’obligation de se laver les mains ou d’utiliser une solution hydroalcoolique, notamment dès l’arrivée dans l’établissement, avant et après chaque repas, après un passage aux toilettes ou encore le soir avant le retour chez soi ou à l’arrivée au domicile.Il est aussi demandé aux établissements scolaires de trouver une organisation des journées et des activités permettant de limiter les croisements entre élèves de classes différentes ou de niveaux différents.La restauration doit être organisée dans les salles utilisées d’ordinaire avec la distance nécessaire. Enfin l’aération et le nettoyage des locaux sont recommandés toutes les 3 heures.Tous les personnels des établissements bénéficient d’une formation aux gestes barrières, aux règles de distanciation et au port du masque pour eux-mêmes et pour les élèves dont ils ont la charge. Les médecins et les infirmiers de l’Éducation nationale contribuent à ces actions de formation.Enfin des informations sont fournies dans les établissements aux parents, notamment concernant leur rôle pédagogique dans le respect des gestes barrières.