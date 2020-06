Réouverture progressive des centres d’impôts...et paiements possibles désormais dans les points loto de Martinique

Les centres des finances publiques ont rouvert leurs portes aux contribuables, lundi 15 juin 2020, mais uniquement sur rendez-vous pour l’instant. Le dispositif appelé "paiement de proximité" règlement en espèces ou par carte bancaire est dorénavant possible dans 24 points loto de l’île

Accueil physique sur rendez-vous

Le but est de redémarrer la machine, mais la problématique c’est qu’il y a énormément d’usagers qui viennent dans nos accueils physiques. Du coup, on a la crainte de voir des afflux un peu comme dans les bureaux de poste, avec des usagers qui ne respecteraient pas les gestes barrières. Or, le virus circule toujours.



Donc il faut faire attention, car on ne veut pas être un nouveau cluster. C’est pour cela que nous recevons pour l’instant, uniquement sur rendez-vous.



(Frédérique Colin, directrice générale adjointe des finances publiques de Martinique)



Paiements en espèces ou par carte dans les points loto

La Direction générale des finances publiques s'est engagée dans une démarche de réduction significative du maniement des espèces dans l'ensemble de son réseau. A cet effet, elle a noué un partenariat avec la Française des jeux.



Ce nouveau service "paiement de proximité" permet aux usagers de payer leurs factures et avis auprès d’un réseau de partenaires agréés.

(Anne El-Ghazzi-Alvès - directrice du pôle gestion publique, responsable régionale de la politique immobilière de l’État)

Imprimés de déclaration d'imposition • ©DGFIP

Les factures concernées

Comment procéder ?

L'usager scanne sa facture sur l'appareil disponible chez le partenaire agréé.

Le "datamatrix" contient l'ensemble des informations relatives au paiement.

Le partenaire voit apparaître uniquement le montant à payer : il encaisse, valide le paiement et donne le justificatif.



Il n'a pas accès aux données personnelles de l'usager.

Cette prestation d'encaissement est gratuite.

Le justificatif sera demandé en cas de réclamation, à formuler exclusivement auprès d'un centre des finances publiques.



(Anne El-Ghazzi-Alvès)

Liste des points de paiement de proximité des finances publiques en Martinique • ©dgfip

