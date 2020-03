Vers une reprise des cours la semaine prochaine dans les collèges et lycées de Martinique

L’intersyndicale de l’Education doit officialiser la nouvelle dans les prochaines heures. Une position adoptée, au lendemain de l’annonce, par le Recteur, du maintien de 36 postes d’enseignants sur les 76 qui devaient disparaître à la rentrée prochaine.

Grégory Gabourg •

Olivier Teboul

La proposition qui est loin de satisfaire les professeurs. La mobilisation prévue demain et vendredi dans plusieurs établissements scolaires est d’ailleurs maintenue.Deux journées d’action avant, donc, un très probable retour (forcé) en classe en début de semaine prochaine.Reprise que demandait déjà un collectif de parents d’élèves dans une pétition lancée il y a 10 jours sur Internet. Des parents, pour certains, à bout, selon Olivier Teboul, l’un des auteurs de cette pétition.La pétition a recueilli, à ce jour, plus de 2.000 signatures…La réouverture des établissements du second degré la semaine prochaine, pourrait être confirmée. L’intersyndicale de l’Éducation doit l’annoncer dans les prochaines heures.