Reprise des vols d’Air Belgium vers la Martinique en triangulaire avec la Guadeloupe, le 11 janvier 2022

Selon le site tourmag.com, la compagnie belge a décidé de reprendre ses vols dès le 11 janvier 2022, vers la Martinique depuis la ville de Charleroi et en triangulaire avec Pointe-à-Pitre.

Guy Etienne •

En décembre 2021, Air Belgium avait décidé de remplacer ses vols à destination et au départ des Antilles françaises par une liaison vers Punta-Cana en République Dominicaine, "pour contourner la situation épidémique".

Certes, la pandémie sévie encore, mais la direction de la jeune compagnie belge a néanmoins annoncé au journal TourMaG qu’"elle reprend ses vols vers la Martinique dès le 11 janvier 2022, depuis Charleroi et en triangulaire avec Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)".

"Un marché important"

Nous sommes aux Antilles pour y rester et pour nous développer. Nous avons minimisé au maximum les risques mais si nous ne reprenions pas la Martinique maintenant, nous ne la reprendrions jamais (…). Ne pas être présent sur le marché pendant un an signifie tout reprendre à 0. Il s'agit d'un marché important pour le loisir, notamment grâce aux croisières et nous gardons l'avenir en perspective. Philippe Wilmart, directeur commercial de la compagnie (TourMaG, 21 décembre 2021)

La direction précise qu’elle "garde toujours un œil sur l’évolution de la situation sanitaire dans les Antilles".

Deux vols par semaine pour les Antilles

Deux vols hebdomadaires sont prévus pour la Martinique et la Guadeloupe en Airbus A340-300 tri-classes. Les départs vers les deux îles sont prévus le mardi et le vendredi, pour un retour le lendemain en Belgique. La ligne vers Punta-Cana, Curaçao, et l’île Maurice est maintenue.

Entre le 30 mars et le 29 octobre 2022, cette liaison devrait être proposée le mercredi et le samedi, mais "en A330-900 pouvant accueillir 30 passagers en classe Affaires, 21 en Premium et 235 en Economie" d’après le site air-journal.fr spécialisé dans l’aérien.