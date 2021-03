Reprise des vols d’Air Belgium vers les Antilles à partir du 20 avril 2021 "au plus tôt"

Lorsque la compagnie a décidé de suspendre ses vols entre l’aéroport de Charleroi en Belgique et les Antilles fin janvier dernier (suite à l’interdiction aux belges de voyager vers l’étranger, sauf pour motif essentiels en raison de la situation sanitaire), Air Belgium espérait reprendre ses rotations sur cette ligne dès le début de ce mois de mars.

Mais vendredi dernier (05 mars 2021), le gouvernement belge a décidé de prolonger une nouvelle fois la mesure jusqu’au 18 avril 2021, une situation que déplore l’entreprise de transport, "très dommageable pour nos passagers et pour notre compagnie" souligne-t-elle sur son site internet, à l’adresse de ses usagers.

Cette nouvelle prolongation du côté belge nous contraint de déplacer une nouvelle fois la reprise de nos vols vers les îles de Guadeloupe et la Martinique jusqu’au mardi 20 avril 2021, au plus tôt.

Parallèlement aux mesures prises par le gouvernement belge, nous devrons également tenir compte des restrictions éventuelles imposées par la France.

Nous continuons donc de suivre les développements avec les Autorités compétentes en France et aux Antilles. Toute mise à jour qui interviendrait avant le 18 avril vous sera bien sûr communiquée immédiatement via notre site web, réseaux sociaux et courriel.

(L’équipe d’Air Belgium)