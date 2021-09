Respect et recueillement illustrent les obsèques de Lucette Michaux-Chevry en Guadeloupe

Les obsèques de Lucette Michaux-Chevry, se sont déroulées lundi 13 septembre 2021 à la cathédrale de Basse-Terre. Personnalités politiques et anonymes ont tenu à rendre un dernier hommage à celle qui aura marqué au cours de sa longue carrière politique, l’histoire de la Guadeloupe.

Émouvante cérémonie ce lundi 13 septembre 2021 à la cathédrale de Basse-Terre, pour les obsèques de Lucette Michaux-Chevry, décédée jeudi dernier à l’âge de 92 ans.

Avant l'office religieux plusieurs personnalités politiques ont tenu à lui rendre hommage.

Guy Losbar, le président du conseil départemental a insisté sur sa carrière.

Ary Chalus Le président de Région a lu un message envoyé par Antoine Karam, ancien président de Région Guyane. Signataire de la Déclaration de Basse-Terre en 1999, l'élu guyanais s'est dit fier et heureux d'avoir été aux cotés de Lucette Michaux Chevry "pour défendre les intérêts de nos territoires" (Guadeloupe, Martinique, Guyane).

Ary Chalus a sobrement remercié Lucette Michaux-Chevry, avant de lui adresser un message tout personnel. "Lèw rivé an rô la, salyé manman ba mwen". (Lorsque tu seras là-haut, salue ma maman pour moi).

Puis ce fut au tour de la famille de témoigner et de parler de la défunte et de son rôle en tant que mère, grand-mère et femme politique.

Lucette Michaux-Chevry, en 2003 au Conseil régional de Basse-Terre. • ©Martin BUREAU / AFP

Monseigneur David Macaire, l'archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France qui assure l'intérim au diocèse de Guadeloupe, a dirigé la cérémonie.

La dépouille de Lucette-Michaux Chevry sera incinérée à Morne-à-l'Eau, demain mardi 14 septembre 2021 dans l'intimité familiale.