Robert : nouvelle fermeture d'un centre de loisirs de l’école primaire du Vert-Pré, pour cause de Covid-19

Le centre de loisirs "Occuline Amazan" de l’école primaire du Vert-Pré est fermé depuis ce mercredi 21 juillet 2021 et jusqu’au 28 juillet prochain "minimum", à cause d’un cas positif au Covid-19.

C’est la ville du Robert elle-même qui a rendu publique cette information via un communiqué. La caisse des écoles a mis en place le protocole sanitaire prévu, en accord avec les autorités sanitaires précise la municipalité.

Nous avons procédé à l’identification ainsi qu’à l’isolement des cas contacts et demandé aux personnes concernées de réaliser des tests. L’accueil de loisirs sera désinfecté durant sa fermeture.

Afin de ne pas mettre en péril la santé et la sécurité des enfants, et du personnel, la ville et la caisse des écoles du Robert s’assureront du retour à des conditions sanitaires optimales, avant de procéder à la réouverture de cet accueil.

(Ville du Robert)