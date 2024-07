Tourisme en Martinique : l’accès à l’îlet Madame au Robert est rouvert au public

Partager :

Durant plus de deux mois, la ville du Robert avait interdit l’accès à l’îlet Madame, afin de mener à bien des travaux de ré-ensablement et de réfection des équipements. Le chantier étant terminé, les visiteurs peuvent revenir sur le site depuis le 30 juillet 2024, pour la baignade et les activités nautiques.

Depuis le 27 mai dernier, le site était fermé au public pour cause de travaux prévus sur un mois. Finalement, ils auront duré 30 jours, probablement à cause de l’aléa climatique survenu au début du mois de juillet. À l’origine, le chantier concernait un ré-ensablement, mais il a été entendu à la réfection des équipements. La mesure d'interdiction de l'accès et de la baignade à l'îlet Madame prise en raison de travaux de réfection du poste de secours et du ponton, est levée. Le transport de passagers [sur le site], la baignade et les activités nautiques sont autorisées. Farell François-Haugrin, maire du Robert Nuisances interdites L’îlet Madame, un des 10 sites similaires que compte la commune, demeure l’un des plus prisés par les touristes et les visiteurs locaux. Mais attention, les amoureux de la nature rappellent qu'il faut préserver ce biotope de plus de 2Ha, des nuisances telles que le camping, la chasse ou le prélèvement de végétaux. Car ce petit bout de terre émergé est protégé, comme plusieurs autres disséminés dans l'île. L’îlet Madame est protégé par un "arrêté de protection de biotope". Aménagé et disposant d’un ponton, il est idéal pour pique-niquer, faire une petite balade sur son sentier et se baigner. voilenature.com À LIRE AUSSI > Quelle est la réglementation des îlets protégés et réserves naturelles de Martinique ?

