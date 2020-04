Confinement: une opération de solidarité met à contribution l'ensemble de la filière viande à Saint-Joseph

Deux professionnels de la filière viande, José Butin et Patrick Péroumal, et des éleveurs, terminent ce samedi 11 avril 2020 leur opération solidarité envers les consommateurs. Pendant trois jours au quartier "Derrière bois" à Saint-Joseph, ils ont vendu de la viande de porc, de boeuf et de cabri.

Daniel BÉTIS - JCS •