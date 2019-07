La vierge des marins "Notre-Dame Du Bon-Port" se refait une beauté à Saint-Pierre

© RS Notre-Dame du Bon Port à Saint-Pierre (Martinique).

Une restauration nécessaire

Sonia Chevignac Présidente de l'association Saint-Pierre 1635.

Steve Philemont-Montout Vice-président de l'Association Pierrotine Sans Frontières.

Cette statue érigée en 1870, s’élève sur un socle réalisé sans doute avec des pierres de réemploi, issues du parapet défensif. Le culte marial introduit avec la colonisation, est encouragé avec vigueur par l’église au XIXe siècle alors que se développe un athéisme républicain.Jeté à bas de son socle par le souffle de la nuée ardente du 8 mai 1902, la Vierge est replacée en 1920, tandis que la ville est progressivement reconstruite et la Martinique officiellement placée sous le patronage de Notre-Dame de la Délivrande (au Morne-Rouge), confortant le vœu de son premier évêque émis dès 1851.Deux associations ont donc décidé de restaurer ce monument historique et touristique qui domine la baie Pierrotine. Pour l’Association Saint-Pierre 1635, ce relookage était nécessaire, sur un site aussi fréquenté.De leur côté, les membres de l’APSF (l’Association Pierrotine Sans Frontière), basée en région parisienne, se disent fiers de participer au toilettage de la statue de leur commune d’origine durant leurs vacances.Mais l’APSF a déjà en tête d’autres projets, comme l’installation d’une statue de Louis Delgrès Cette réhabilitation évaluée entre 25 et 30 milles euros (financée essentiellement par des particuliers) se poursuit jusqu’au mois d’août 2019.