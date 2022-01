Deux visiteurs aperçus nus sur le quai du bourg de Saint-Pierre… en plein jour

Un couple tout nu a été filmé sur le ponton de Saint-Pierre dimanche 16 janvier, entre 15h30 et 16h. La vidéo devenue rapidement virale, montre l'homme à poil en train de rejoindre sa compagne déjà dévêtue dans l’eau, avant de regagner à la nage un navire de plaisance ancré dans la baie. Le maire déplore "un fait isolé".

Guy Etienne •

Une courte vidéo amateur tournée à Saint-Pierre par un pêcheur occasionnel, est devenue virale depuis dimanche 16 janvier 2022. On y voit sur le débarcadère de la ville d’art et d’histoire, un homme nu d’un certain âge. Il s'agirait d'un visiteur qui rejoignait dans l’eau sa compagne, elle aussi dans son plus simple appareil.

Ces présumés plaisanciers peu scrupuleux, se seraient au préalable déshabillés sur le quai, avant de se jeter à la mer pour se diriger vers un bateau ancré au large, avec un sac en plastique contenant leurs vêtements. La scène s’est déroulée en plein jour dans l'après-midi, entre 15h30 et 16h selon les très rares témoins à ce moment de la journée.

Les deux visiteurs prenant le large, nus et à la nage vers un bateau au large de la baie de Saint-Pierre. • ©RS

"La gendarmerie doit enquêter"

Dans l’émission "Alabowdaj" de Paul Assouvie sur Martinique 1ère radio dans l'après midi du lundi 17, le maire de la commune s’est dit surpris en découvrant lui aussi les images.



Je veux d’abord rassurer tout le monde, la plage de Saint-Pierre n’est pas devenue un espace pour nudistes. C’est un fait isolé, on ne sait ni le jour ni l’heure de cette scène. A ce propos, j’ai échangé dans la journée avec les policiers municipaux qui n’ont pas été alertés. Il n’y a pas eu de dépôt de plainte. La gendarmerie est aussi au courant et elle doit enquêter. Mais les gendarmes ne peuvent pas exploiter la vidéo afin d’identifier formellement ces personnes.

"C’est la première fois que cela se passe dans notre ville"

S’agit-t-il effectivement de plaisanciers ou autres, on n’en sait pas plus pour l’instant. En tous cas, si les militaires parviennent à les retrouver, il y aura une contravention. C’est la première fois que cela se passe dans notre ville et si cela devait se reproduire, je prendrai les mesures qui s’imposent, mais encore une fois, c’est un acte isolé. Toutefois, si quelqu’un peut nous aider à en savoir plus à propos de l’homme que l’on aperçoit un peu plus distinctement sur les images, la police fera son travail. C’est de l’exhibitionnisme et c’est intolérable. Christian Rapha, maire de Saint-Pierre

L'image du nudiste aperçu sur le quai du bourg de Saint-Pierre a fait le tour des réseaux sociaux. • ©RS

Depuis 1994, la nudité n'est plus considérée comme un outrage à la pudeur, "à condition qu'elle soit exercée dans des lieux où elle est autorisée" précise le site naturisme.fr