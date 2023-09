L’activité du volcan de la montagne Pelée de Martinique est restée faible ces 7 derniers jours

Partager :

Entre le 01 et le 08 septembre 2023, "deux séismes de type volcano-tectonique, de très faible énergie" ont été enregistrés. Le bulletin hebdomadaire de l’Observatoire Volcanologique et Sismologique de Martinique (l’OVSM) et de l’Institut de Physique du Globe de Paris (l’IPGP) maintiennent toutefois le niveau d’alerte en JAUNE vigilance.

Guy Etienne •

Avec un total de 2 séismes d’origine volcanique, l’activité de La Pelée enregistrée entre le 01 et le 08 septembre 2023 est restée "de très faible énergie". Seuls 2 séismes de type volcano-tectonique ont été recensés par l’OVSM. Ces séismes ont clairement été identifiés comme provenant de l’une des zones sismiquement actives bien connues à la Montagne Pelée, situées entre 1,0 et 1,4 km de profondeur sous le sommet du volcan. La sismicité superficielle de type volcano-tectonique est associée à de la micro-fracturation dans l’édifice volcanique, en lien avec la réactivation globale du volcan observée depuis fin 2018. L’OVSM (l’Observatoire Volcanologique et Sismologique de Martinique) Pas d’impact, mais la vigilance reste de mise "Ces séismes n’ont pas été ressentis par la population" précise l’Observatoire. La semaine précédente, 14 phénomènes d’origine volcanique ont été comptabilisés. À noter que le niveau d’alerte JAUNE vigilance est toujours maintenu.

