L’ancien maire de Saint-Pierre, Louis Pierre-Charles, repose désormais au cimetière de sa "ville d’arts et d’histoire".

L’enterrement de Louis Pierre-Charles s’est déroulé mercredi 3 janvier 2024, à la Maison de la Bourse, Place Bertin à Saint-Pierre, la ville dont il a été le premier magistrat de 1989 à 2001. Durant ses deux mandatures successives, il s’est notamment battu afin que sa commune obtienne le label "ville d’art et histoire".

"Tilou" comme beaucoup d’administrés le surnommaient, a aussi œuvré pour la création du Centre de Découverte des Sciences de la Terre (CDST), inauguré en février 2004. D’anciens collaborateurs se souviennent d’un visionnaire.

Bernus Coralie, a été l’adjoint de Louis Pierre-Charles durant 12 ans à la mairie.

Il faut retenir de Tilou, son amour pour Saint-Pierre et grâce à lui, on a pu connaître et reconnaitre le patrimoine de la commune. On début on ne l’a pas compris, peut-être parce qu’il était déjà beaucoup en avance sur le devenir de la ville.