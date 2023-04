Montagne Pelée : "activité volcanique faible" entre le 7 et le 14 avril

D’après le nouveau bulletin hebdomadaire de l’Observatoire Volcanologique et Sismologique de Martinique (l'OVSM), l’activité est restée "faible, avec un total de 13 séismes d’origine volcanique enregistrés", durant la semaine du 7 au 14 avril 2023.

Guy Etienne •

Le dernier bilan hebdomadaire publié par l’Institut de physique du globe de Paris et l’OVSM (l’Observatoire Volcanologique et Sismologique de Martinique), fait état de "13 séismes d’origine volcanique" enregistrés entre le 7 et le 14 avril 2023.

Parmi ces derniers, l’OVSM a enregistré 1 séisme de type hybride profond, de faible énergie et localisé à environ 25 km sous le volcan, et 12 séismes de type volcano-tectonique de très faible énergie, qui n’ont pu tous être localisés, mais qui ont clairement été identifiés comme provenant de l’une des zones sismiquement actives bien connues à la Montagne Pelée, située entre 1,0 et 1,4 km de profondeur sous le sommet du volcan. L’OVSM

Vigilance JAUNE maintenue

"Aucun de ces séismes n’a été ressenti par la population", précise l’Observatoire. La semaine précédente, l’OVSM avait enregistré 1 mouvement d’origine volcanique et une moyenne de 6 phénomènes volcaniques durant le mois précédent.

Cependant, ces interprétations de l’activité volcanique à Saint-Pierre maintiennent un niveau d’alerte en vigilance JAUNE.