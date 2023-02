Montagne Pelée : "aucun séisme" n’a été enregistré entre le 17 et le 24 février

Comme chaque semaine, l’OVSM (l’Observatoire Volcanologique et Sismologique de Martinique) et l’IPGP (Institut de Physique du Globe de Paris) livrent leur bilan hebdomadaire de l’activité sismique de la Montagne Pelée située à Saint-Pierre.

Entre le 17 et le 24 février 2023, l’OVSM n’a enregistré "aucun séisme au-dessus de son seuil de détection instrumentale et pouvant être attribué à une origine volcanique".

Depuis la réactivation de la Montagne Pelée, la période d’inactivité sismique la plus longue a été entre le 24 juin et le 14 juillet 2022 (21 jours sans séisme détecté), avant que de nouvelles périodes de sismicité soient enregistrées dans les semaines et mois qui ont suivi.