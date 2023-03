"Un tsunami causé par l’effondrement du flanc de la Montagne Pelée" en Martinique… scénario de l’exercice "Caribe Wave" 2023

La ville de Saint-Pierre est le théâtre d’une nouvelle simulation "Caribe Wave" ce jeudi 23 mars 2023, à partir de 10H. Pour cette 12e édition, "un tsunami causé par l’effondrement du flanc de la Montagne Pelée" est l‘une des deux fictions retenues par l’organisation de cette mise en scène annuelle. L’objectif est de "valider et de faire progresser les efforts de préparation aux tsunamis dans les Caraïbes et les régions adjacentes".

Guy Etienne •

Comme chaque année, la Commission océanographique intergouvernementale de coordination pour les tsunamis et autres systèmes d'alerte aux risques côtiers pour la mer des Caraïbes et les régions adjacentes de l'UNESCO, organisent un exercice grandeur nature, afin de tester les plans d’urgence en cas de catastrophe naturelle.

La Pelée, un des 2 sites de simulation

Pour le "Caribe Wave 2023", 2 scénarios ont été retenus par les coordonnateurs. Le premier simule "un tsunami généré par un séisme de magnitude 7,6 situé sur le golfe du Honduras". Le deuxième scénario concerne "un tsunami causé par un effondrement du flanc du volcan de la Montagne Pelée", à Saint-Pierre en Martinique.

"Revoir et tester les procédures actuelles"

Le but de cet exercice est de valider et de faire progresser les efforts de préparation aux tsunamis dans les Caraïbes et les régions adjacentes (…). Au fil du temps, les plans d’urgence sont mis à jour et du nouveau personnel est intégré aux opérations tsunami, une bonne occasion de se familiariser et de revoir et tester les procédures actuelles. tsunamizone.org

48 États et territoires mobilisés

Le Bureau caribéen du centre international d'information sur les tsunamis "se concentre sur le renforcement et le maintien du système d'observation des tsunamis ainsi que sur l'amélioration continue de la sensibilisation, de l'éducation et de la préparation aux tsunamis, y compris la mise en œuvre des programmes". 48 États et territoires des Caraïbes et de l'Atlantique Ouest sont associés à cette opération.

Cette exercice régional "Caribe Wave 2023", se déroule en Martinique ce jeudi 23 mars 2023, à partir de 10 heures.